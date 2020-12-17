На Сумщині 41 новий випадок COVID-19: подробиці Станом на 29 грудня 2020 року на Сумщині 40170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 41 особи (Суми – 35, Конотоп – 1, Глухівський р-н – 1, Сумський р-н – 1, Тростянецький р-н – 1).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 518 летальних випадки, з них за минулу добу – 5 (Суми – 1, Конотоп – 1, Білопільський р-н – 2, Сумський р-н – 1).

Наразі від COVID–19 в Сумській області одужало 33285 осіб, з них за минулу добу – 512 (Суми – 183, Шостка – 29, Ромни – 86, Лебедин – 47, Білопільський р-н – 19, Буринський р-н – 6, Лебединський р-н – 8, Недригайлівський р-н – 1, Путивльський р-н – 38, Роменський р-н – 7, С. Будський р-н – 9, Сумський р-н – 16, Тростянецький р-н – 56, Шосткинський р-н – 2, Ямпільський р-н – 5).