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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині 41 новий випадок COVID-19: подробиці

Станом на 29 грудня 2020 року на Сумщині 40170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 41 особи (Суми – 35, Конотоп – 1, Глухівський р-н – 1, Сумський р-н – 1, Тростянецький р-н – 1).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 518 летальних випадки, з них за минулу добу – 5 (Суми – 1, Конотоп – 1, Білопільський р-н – 2, Сумський р-н – 1).

Наразі від COVID–19 в Сумській області одужало 33285 осіб, з них за минулу добу – 512 (Суми – 183, Шостка – 29, Ромни – 86, Лебедин – 47, Білопільський р-н – 19, Буринський р-н – 6, Лебединський р-н – 8, Недригайлівський р-н – 1, Путивльський р-н – 38, Роменський р-н – 7, С. Будський р-н – 9, Сумський р-н – 16, Тростянецький р-н – 56, Шосткинський р-н – 2, Ямпільський р-н – 5).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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