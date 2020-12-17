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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54521

На Сумщині судитимуть юнака, який вигадав розбійний напад

Конотопською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного юнака, який повідомив про злочин, якого не було.

Мова йде про подію, що сталась у м. Конотоп 16 грудня 2020 року. До поліції звернувся юнак. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, в присутності бабусі він написав заяву, в якій вказав, що на нього напали двоє чоловіків та, погрожуючи зброєю, відібрали мобільний телефон. Перевіряючи отриману інформацію, правоохоронці з’ясували, що насправді юнак віддав мобільний телефон знайомому в рахунок боргу. Історію з розбійним нападом розповів бабусі, щоб пояснити зникнення ґаджета, а вже жінка наполягла на зверненні в поліцію.

Юнак відповідатиме за ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч. 1 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) КК України. За скоєне йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. 

Пресслужба обласної прокуратури

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