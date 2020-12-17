У Сумах презентували настільні ігри та розмальовку про толерантність, рівність і права людини Представники ГО «Бюро правничих комунікацій» у рамках комунікаційної зустрічі «Дітям та дорослим про толерантність, рівність, права людини» презентували матеріали правопросвітницької тематики.

Це настільна гра «Правове лото: Долучайся! Навчайся! Дій!», розмальовка «Їжачок без голочок» та ігровий комплект «Я і світ навколо мене», створені у рамках проєкту «Залучення маломобільних груп громадян до адвокації системних змін у сфері доступності м. Суми». Учасниками презентації стали представники інклюзивно-ресурсних центрів міста і області та представники громадських організацій - учасники творчих груп, що працювали над розробкою просвітницьких матеріалів.

«Під час просвітницьких заходів ми стикались з тим, що деякі поняття та теми досить складно пояснювати дітям, а часто і дорослим, без візуалізації. Тож виникла ідея створити «помічників» у висвітленні питань прав людини, толерантності, рівності, інклюзії, доступного середовища. Дуже приємно, що до створення цих матеріалів долучились стільки небайдужих сумчан, що допомогли професійно написати, проілюструвати, оформити всі наші задуми. Тож усі наші розробки вийшли змістовними, яскравими і стануть у нагоді громадським діячам, які працюють з дорослими, молоддю та дітьми у правопросвітницькому напрямку», - розповіла комунікаційна менеджерка ГО «Бюро правничих комунікацій» Наталія ЛЕБЕДЬ.

Гра «Правове лото: Долучайся! Навчайся! Дій!» допоможе дізнатись про основні права людини, нормативно-правові акти, які гарантують захист цих прав. Розробники зазначають: гра сприятиме розвитку інтересу до правових знань, логічного мислення, вихованню поваги до законів України, навчатиме користуватись своїми правами, а також сприятиме формуванню навичок самореалізації та самовиховання. Частина тиражу лото адаптована для людей з порушенням зору. Продублювати ігрові картки шрифтом Брайля допомогли партнери з ГО «Ініціативи Слобожанщини».

«Це значно розширить аудиторію, яка зможе скористатися цією грою», - зазначила координаторка ГО «Ініціативи Слобожанщини» Дарія САССА.

Розмальовка «Їжачок без голочок» - ілюстрована для розмальовування казка про унікальність, неповторність кожного, про усвідомлення та сприйняття відмінностей, про дружбу та визначення справжньої її сутності. Казку для розмальовки написали сумчани Віктор та Тетяна КИРИЛЮКИ, візуалізувала творчий задум дивовижними ілюстраціями Дар'я МАЛИШЕВА, літературне редагування здійснила письменниця Анна КОРШУНОВА.

Ще одна розробка - ігровий комплект «Я і світ навколо мене» - допоможе підвищити рівень обізнаності та сприйняття дітьми людей з різними особливостями: фізичними, етнічними, віковими, направлений на усвідомлення ідей рівності, формування толерантного ставлення одне до одного. Діти навчатимуться сприймати одне одного незалежно від їхніх відмінностей. Фігурки людей та історії про них в ігровій формі допоможуть дізнатися про те, що кожна людина, незалежно від її особливостей, є унікальною та має рівні права. Ігрові завдання орієнтовані на формування світогляду, що має на меті прагнути долати бар'єри та стереотипи, адже це - шлях до рівності.

Усі просвітницькі розробки представники ГО «Бюро правничих комунікацій» використовуватимуть під час просвітницьких заходів.