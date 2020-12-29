На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 28 грудня о 07:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Дружби в с. Довга Лука, Липоводолинського району.

Телефонував випадковий перехожий. На місце події направили відділення 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Ще до прибуття вогнеборців господар та сусіди намагалися приборкати загоряння, але самотужки зробити це не змогли. По прибуттю вогнеборці встановили, що вогнем охоплено стіни на площі до 5 кв. м та перекриття на площі до 5 кв. Ускладнювало гасіння те, що будинок був дерев’яний. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок.

О 07:33 пожежу було локалізовано, а о 08:20 – ліквідовано. Всього на гасіння було залучено 1 одиниця спецтехніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області