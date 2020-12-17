Міносвіти дозволить обрати лише один предмет для пробного ЗНО через пандемію Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році зможуть обрати лише один предмет для складання. Таке рішення у зв’язку з пандемією COVID-19 ухвалило Міністерство освіти і науки.

Як зазначається на сайті МОН, наступного року пробне оцінювання проводитиметься 10 квітня, пише Суспільне.

"Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

При цьому реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі в ньому можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Міністерство обіцяє оприлюднити результати пробного ЗНО для тих, хто введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Як зазначили у пресслужбі міністерства, вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами та коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

"Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо. Підвищення вартості пробного ЗНО 2021 порівняно з попереднім роком зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці працівників І тарифного розряду", – пояснили у МОН.

Водночас у Міносвіти зазначили, що наступного року учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Зокрема, кожен учасник чи учасниця зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, а після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів. Також Український центр оцінювання якості освіти спільно з партнерами підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО, у якому експерти Центру докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал.