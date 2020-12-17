Змінено режим роботи Сумського адмінсуду З 01 січня по 28 лютого 2021 року, тимчасово, на період дії карантину, змінено режим роботи Сумського окружного адміністративного суду.

Тривалість робочого дня: з 8:00 год. до 17:00 год. (в п'ятницю з 8:00 год. до 15:45 год.).

Перерва на відпочинок та харчування: з 12:00 год. до 12:45 год.