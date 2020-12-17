Як і коли сумчанам передавати покази лічильника електроенергії? Передавати покази приладу обліку електричної енергії потрібно щомісяця, в два останні та три перші календарні дні, тобто з 30 грудня 2020 року по 3 січня 2021 року в цьому розрахунковому періоді.

Ви можете передати покази, обравши один із таких способів:

1. За стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR), натиснувши для переходу в тоновий режим * :

65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району;

4 63 51 – для споживачів Охтирського та Великописарівського районів;

6 93 57 – для споживачів Тростянецького району;

2 16 41 – для споживачів Буринського району;

7 11 82 – для споживачів Середино-Будського району;

7 18 48 – для споживачів Краснопільського району;

2 12 82 – для споживачів Ямпільського району;

6 63 27 – для споживачів Конотопського району.

2. Через Паблік аккаунт SumyOblEnergo у Viber. Для цього скористайтеся пошуком Паблік аккаунту SumyOblEnergo у Viber і додайте його до переписки. Передати покази можна, відправивши повідомлення такого змісту:

NNNNNNNNN*XXXXXX,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу вашого лічильника).

3. Через Telegram. У додатку Telegram за пошуком знайдіть аккаунт SumyOblEnergo_Bot та додайте його до переписки. Передати покази можна, відправивши повідомлення такого змісту:

NNNNNNNNN*XXXXXX,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу вашого лічильника).

4. Через особистий онлайн-кабінет споживача АТ "Сумиобленерго" – "E-Svitlo Sumy" (https://sm.e-svitlo.com.ua).

5. За допомогою мобільного додатка "E-Svitlo Sumy" для Android (його можна знайти в Play Маркеті, ввівши в пошук "E-Svitlo Sumy").

6. За безкоштовним цілодобовим номером кол-центру: 0 800 300 247 (через оператора або за допомогою автоматичного голосового меню, натиснувши клавішу "2" в тоновому режимі) чи (0542) 659 659.

7. За допомогою послуги СМС-інформування, відправивши повідомлення на номер: 093 177 01 27 (вартість СМС – відповідно до тарифу вашого оператора зв’язку).

Текст СМС: 1*NNNNNNNNN*XXXXXX,

де 1 – код послуги: передача показів лічильника;

NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу вашого лічильника).

8. Через корпоративний сайт АТ "Сумиобленерго".

Примітка: для відправлення показів приладу обліку електричної енергії за двозонним тарифом через Viber або Telegram потрібно набрати текст згідно із вказаним шаблоном:

NNNNNNNNN*XXXXXX*YYYYYY,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку,

XXXXXX – покази лічильника по 1-й зоні,

YYYYYY – покази лічильника по 2-й зоні.

Для відправлення показів приладу обліку електричної енергії за тризонним тарифом через Viber або Telegram потрібно набрати текст за таким шаблоном:

NNNNNNNNN*XXXXXX*YYYYYY*ZZZZZZ,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку,

XXXXXX – покази лічильника по 1-й зоні,

YYYYYY – покази лічильника по 2-й зоні,

ZZZZZZ – покази лічильника по 3-й зоні.

Для відправки показів дво- або тризонного лічильника електроенергії через СМС на початку повідомлення поставте 1* (код послуги) і внесіть дані за вказаним вище шаблоном.

Якщо у вас установлений лічильник із автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії (далі – АСКОЕ), вам не потрібно передавати покази до АТ "Сумиобленерго" – система зробить це автоматично.

Дізнайтеся, чи обладнаний ваш прилад обліку АСКОЕ, за посиланням: https://www.soe.com.ua/press-center/list-news/1138-komu-ne-treba-peredavati-pokazi-lichilnika-elektroenergiji.

Дякуємо всім, хто вчасно передає покази лічильника! Запропоновані вище сервіси дають змогу передати покази не лише за себе, а й за літніх родичів, що актуально і зручно з огляду на обмеження, пов’язані з карантином.