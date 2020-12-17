Футболістка з Сумщини у ТОП-3 кращих в Україні Українська асоціація футболу, Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів та Всеукраїнська асоціація жіночого футболу підводить підсумки ігрового року у жіночому футболі.

28 грудня були оголошені результати у номінації за звання найкращої футболістки України у 2020 році. Тренери та капітани клубів Вищої ліги зробили свій вибір.

У підсумку, набравши 37 балів, переможцем у номінації вчергове стала капітан національної жіночої збірної України та лідер футбольного клубу “Житлобуд-1” (м. Харків) – Дар’я Апанащенко, яка випередила за кількістю балів свою напарницю по клубу та збірній – Надію Куніну (24 бали). У трійку кращих також увійшла капітан харківського “Житлобуд-2” охтирчанка Яна Калініна (14 балів). 7-ме місце посіла голкіпер націоанальної збірної і «Житлобуда-2» сумчанка Катерина Самсон (10 балів).