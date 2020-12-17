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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58375

Футболістка з Сумщини у ТОП-3 кращих в Україні

Українська асоціація футболу, Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів та Всеукраїнська асоціація жіночого футболу підводить підсумки ігрового року у жіночому футболі.

28 грудня були оголошені результати у номінації за звання найкращої футболістки України у 2020 році. Тренери та капітани клубів Вищої ліги зробили свій вибір.

У підсумку, набравши 37 балів, переможцем у номінації вчергове стала капітан національної жіночої збірної України та лідер футбольного клубу “Житлобуд-1” (м. Харків) – Дар’я Апанащенко, яка випередила за кількістю балів свою напарницю по клубу та збірній – Надію Куніну (24 бали). У трійку кращих також увійшла капітан харківського “Житлобуд-2” охтирчанка Яна Калініна (14 балів). 7-ме місце посіла голкіпер націоанальної збірної і «Житлобуда-2» сумчанка Катерина Самсон (10 балів).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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