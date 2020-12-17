У Сумах судитимуть поліцейського за хабар

За даними слідства, вказаний правоохоронець вимагав 10 тис. грн від матері неповнолітнього за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Після одержання авансу в розмірі 5 тис. грн поліцейський обіцянку виконав і закрив кримінальне провадження. Правоохоронці затримали інспектора 22 вересня 2020 року під час одержання решти від обумовленої суми в розмірі 5 тис. грн. На даний час обвинувачений звільнений.
Протиправну діяльність поліцейського припинено спільно з Державним бюро розслідувань, розташованим у м. Полтава, та Службою безпеки України в Сумській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прес-служба прокуратури Сумської області