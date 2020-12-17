У Сумах судитимуть поліцейського за хабар Сумською обласною прокуратурою затверджено та 28 грудня 2020 року направлено до суду обвинувальний за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором сектору дізнання Сумського відділу поліції (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказаний правоохоронець вимагав 10 тис. грн від матері неповнолітнього за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Після одержання авансу в розмірі 5 тис. грн поліцейський обіцянку виконав і закрив кримінальне провадження. Правоохоронці затримали інспектора 22 вересня 2020 року під час одержання решти від обумовленої суми в розмірі 5 тис. грн. На даний час обвинувачений звільнений.

Протиправну діяльність поліцейського припинено спільно з Державним бюро розслідувань, розташованим у м. Полтава, та Службою безпеки України в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Сумської області