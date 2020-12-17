Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29451

Ахтырчанка пожаловалась, что ее избил депутат горсовета (видео)

Ахтырчанка Ярослава Гайдай опубликовала сегодня, 29 декабря, в Фейсбуке видеообращение о том, что ее избил директор страховой компании, депутат Ахтырского горсовета Игорь Басанец.

"24.09.2020 у нас случилось ДТП! Успокоившись, мы и водитель другого авто, как цивилизованные люди составили европротокол. Обсудив ситуацию, и вызвав страховых агентов, было принято решение о возмещении нам средств компанией Мега-Гарант, которая в городе более известна в лице Басанца Игоря. Получив соглашение об возмещении средств в сумме 7000 грн.

Спустя более двух месяцев ожиданий нам пришло... ...900грн

Прийдя в страховую с естественным негодованием, и вопросом к Игорю Николаевичу, который увы отсутствовал, получили грубый ответ от сотрудниц.

Муж ушёл в машину за документами, а я, оставшись одна, получила несколько сильных ударов от только вошедшего в помещение Басанца!!!

После, этот так называемый «МУЖЧИНА» силой вытолкал меня на улицу и спрятался в свой кабинет. А ещё спустя несколько минут, узнав что мы вызываем полицию, он в попыхах сбежал от страховой Мега-Гарант. Заявление, снятие побоев, сотрясение и стационар…", - написала она.

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.