Ахтырчанка пожаловалась, что ее избил депутат горсовета (видео) Ахтырчанка Ярослава Гайдай опубликовала сегодня, 29 декабря, в Фейсбуке видеообращение о том, что ее избил директор страховой компании, депутат Ахтырского горсовета Игорь Басанец.

"24.09.2020 у нас случилось ДТП! Успокоившись, мы и водитель другого авто, как цивилизованные люди составили европротокол. Обсудив ситуацию, и вызвав страховых агентов, было принято решение о возмещении нам средств компанией Мега-Гарант, которая в городе более известна в лице Басанца Игоря. Получив соглашение об возмещении средств в сумме 7000 грн.

Спустя более двух месяцев ожиданий нам пришло... ...900грн

Прийдя в страховую с естественным негодованием, и вопросом к Игорю Николаевичу, который увы отсутствовал, получили грубый ответ от сотрудниц.

Муж ушёл в машину за документами, а я, оставшись одна, получила несколько сильных ударов от только вошедшего в помещение Басанца!!!

После, этот так называемый «МУЖЧИНА» силой вытолкал меня на улицу и спрятался в свой кабинет. А ещё спустя несколько минут, узнав что мы вызываем полицию, он в попыхах сбежал от страховой Мега-Гарант. Заявление, снятие побоев, сотрясение и стационар…", - написала она.