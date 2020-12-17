На Сумщині шахрай продав чоловіку неіснуючі добрива на 132 тисячі Під приводом продажу мінеральних добрив зловмисник виманив у довірливого жителя району 132 000 гривень. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та ведуть пошук афериста.

Знайшовши оголошення щодо продажу добрив, 57-річний чоловік зателефонував за вказаним в ньому номером для обговорення умов майбутньої угоди.

У розмові продавець наголосив, що за товар потрібно відправити передоплату в розмірі 132 000 гривень. На що чоловік погодився, і перевів обумовлену суму на номер рахунку, який йому продиктував співрозмовник та став чекати на своє замовлення.

А не отримавши товар в домовлений термін, чоловік спробував зв’язатись з так званим продавцем, але його спроби виявилися марними. Тож за допомогою він звернувся до поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого ведуть пошуки афериста.

Поліцейські застерігають громадян: не довіряйте незнайомим людям, особливо коли справа стосується ваших грошей. При здійсненні покупок оплачуйте товар тільки після його отримання. Так ви вбережете себе та свої кошти від шахраїв. Якщо ж продавець не погоджується відправляти товар без повної оплати чи передоплати, краще відмовтеся від послуг такого продавця, адже вірогідність того, що це «шахрайська пастка» дуже висока.

Відділ комунікації поліції Сумської області