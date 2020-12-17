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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04339

У Сумах знову зупинилися тролейбуси

Через обрив тролеї, тролейбуси, що курсують через Покровську площу у напрямку вул. Харківська, зупинили рух.

На місці вже працює аварійна бригада КП СМР «Електроавтотранс».

Після усунення несправностей, рух транспорту буде відновлено, при цьому №1, 2, 5, 7, 10А деякий час їздитимуть з відхиленням від розкладу, повідомляє КП «Електроавтотранс».

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