У сумських лікарнях продовжуються ремонти

У КНП «Центральна міська клінічна лікарня» розробляли проєктно-кошторисну документацію щодо заміни ліфта лікувального корпусу № 1.

У КНП «Клінічна лікарня № 4» виконували капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення (вул. Металургів, 38).

У КНП «Клінічна лікарня № 5» виконували капітальний ремонт приміщень харчрблоку.

У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» виконували роботи з урахуванням коригувань з капітального ремонту приміщень другого та третього поверхів в будівлі стаціонару, приміщень на другому поверсі, енергоефективної термомодернізації будівлі стаціонару за правилами Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) (вул. Троїцька, 28).

Проводився поточний ремонт внутрішніх приміщень отоларингологічного відділення та його вхідної групи (вул. Троїцька, 28).

Завершують поточний ремонт покрівлі будівлі гаража (вул. Троїцька, 57).

Поточний ремонт кабінетів УЗД та офтальмолога (вул. Троїцька, 28) вже завершено.

Розробляли проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту теплового пункту в підвальному поверсі (вул. Івана Сірка, 3). Очікується обладнання по ІТП.

Проєктно-кошторисна документація на проведення водолікувального двоповерхового корпусу наразі проходить експертизу (вул. Троїцька, 28).

Очікується поставка кисневої станції.

У КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» виконували капітальний ремонт першого і четвертого поверхів жіночої консультації, систем водопостачання, електрозабезпечення, технічного переоснащення систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та пожежного спостереження жіночої консультації.