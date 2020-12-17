На Сумщині двоє малюків стали жертвами побутових нещасних випадків Наразі обидві дитини перебувають під наглядом лікарів, поліція перевіряє обставини, за яких постраждала малеча

Як встановили правоохоронці, у першому випадку трирічна дівчинка натрапила на таблетки, необачно залишені дорослими членами родини на видному місці. З отруєнням пігулками її госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

У другому випадку півторарічний хлопчик перекинув на себе чашку гарячого чаю. Як результат – дитина з опіками передньої частини тіла доправлена до хірургії.

Дільничні офіцери поліції та працівники ювенальної превенції перевіряють обставини цих нещасних випадків, і закликають батьків бути більш відповідальними в організації побутового простору своїх дітей.

Дорослим слід уважно переглянути дитячі іграшки і прибрати ті, що мають пошкодження, зі слабо закріпленими деталями чи кришками на відсіках з елементами живлення. При покупці іграшок слід звертати увагу на рекомендації виробника щодо віку дитини. Загалом не рекомендується купляти іграшку, якщо вона має різкий запах і зроблена явно кустарним способом. Забезпечте своїх малят дійсно безпечними та міцними іграшками від надійних виробників. Досвідчені батьки впевнені: якість не повинна бути компенсована кількістю і низькою ціною дитячих речей.

Також слід прибрати у недоступні для малечі місця медикаменти, побутову хімію, елементи живлення та інші небезпечні речі та речовини. Електричні розетки необхідно закрити спеціальними заглушками. Прибрати від вікон меблі, по яких маленькі дослідники можуть залізти на підвіконня. Закріпити до стіни чи до долівки невеликі тумбочки та комоди, спеціальними затискачами закрити дверцята шафок з полицями – були випадки, коли дитина збиралась на певну висоту, падала і травмувалась.

Також слід звернути увагу на кімнатні квіти – позбавтеся від тих, що мають отруйний сік та гострі кромки листя. Горщики розмістіть таким чином, щоб дитина не перекинула рослини на себе і не травмувалась. Слідкуйте за домашніми тваринами – для зовсім крихітних немовлят вони теж можуть становити загрозу.

Особлива увага, коли дитина на кухні. Не слід ставити на краю стола ємності з гарячою рідиною. Дверцята електричних чи газових духовок мають бути надійно закритими. Будьте особливо уважними, аби дитина не змогла випадково відкрити вентилі газової плити. Тримайте вимкненими мікрохвильовку, пральну машину та іншу побутову техніку, якщо вона не використовується у постійному режимі.

Якщо родина має автівку, потурбуйтеся по дитяче автокрісло. Не лінуйтеся закріпляти у ньому дитину всіма передбаченими конструкцією крісла ременями безпеки. Не залишайте в атівці малюка одного, навіть якщо виходите на кілька хвилин.

Якщо дитина сама ходить до навального закладу, вона повинна мати верхній одяг зі світловідбивними елементами – так водіям автотранспортних засобів здалека буде видно юних пішоходів у темну пору доби. Варто оснастити такими блікерами ранці школярів чи їх портфелики. Також не зайвим буде постійно нагадувати дітлахам Правила дорожнього руху.

Будьте уважними, відповідальними та передбачливими до дітей, і нехай вони ростуть здоровими.

Відділ комунікації поліції Сумської області