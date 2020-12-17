Прикордонники Сумського загону підбили підсумки службової діяльності за 2020 рік Сьогодні, 29 грудня, в управлінні Сумського прикордонного загону відбулася розширена нарада, на порядку денному якої розглядалося питання підсумків оперативно-службової діяльності загону у 2020 році та завдання на 2021 рік.

Участь у заході взяли керівництво прикордонного загону на чолі з виконуючим обов’язки начальника загону підполковником Володимиром Вишневським, начальники відділів прикордонної служби, керівники структурних підрозділів управління загону.

На початку заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв-прикордонників, які віддали своє життя за Україну та її незалежність.

Завдання, які стояли у звітному періоді, персоналом загону в цілому виконані.

Загалом у 2020 році прикордонниками Сумського загону оформлено в пунктах пропуску через державний кордон майже 855 тисяч осіб; виявлено 162 особи, які використовували підроблені, чужі або недійсні паспортні документи; затримано за незаконне перетинання державного кордону України 116 осіб, з них 24 нелегальних мігрантів; за незаконне перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску, порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні складено майже 750 протоколів, на правопорушників накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму близько 1,5 мільйонів гривень; у 159 випадках припинено незаконне переміщення товарів та вантажів через державний кордон на загальну суму понад 11,2 мільйона гривень; виявлено 51 транспортний засіб з підробленими та несправними документами, 3 – викрадених, а також 6, які використовувались як засіб перевезення контрабанди; виявлено та вилучено понад 12 кг наркотичних речовин, 2 одиниці зброї та понад 500 штук боєприпасів.

Під час завершального слова виконуючий обов’язки начальника загону підполковник Володимир Вишневський подякував усьому персоналу, який у цей непростий час продовжує сумлінно нести службу та забезпечує надійну охорону державного кордону, довів основні пріоритети та завдання, визначені керівництвом Служби та Східного регіонального управління Держприкордонслужби України на 2021 рік.