У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля (відео)

Про пожежу повідомив власник, який побачив сильне задимлення в салоні автівки. На місце події було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено панель приладів, електромережа, лобове скло. О 09:23 загоряння локалізували, а о 09:41, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області