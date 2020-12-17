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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20192

У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля (відео)

Сьогодні,29 грудня, о 9:11, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Pegeot Boxer по вул. Наукова в Сумах.

Про пожежу повідомив власник, який побачив сильне задимлення в салоні автівки. На місце події було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено панель приладів, електромережа, лобове скло. О 09:23 загоряння локалізували, а о 09:41, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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