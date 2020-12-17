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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25365

Під час ремонту школи на Сумщині вкрали 540 тис. грн

Роменською місцевою прокуратурою 28 грудня 2020 року повідомлено про підозру директора товариства з обмеженою відповідальністю, який, зловживаючи повноваженнями, в офіційних документах завищив вартість виконаних будівельних робіт (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, у 2017 році між відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання робіт з реконструкції будівлі Вільшанської загальноосвітньої школи. Після завершення частини виконаних робіт на підставі наданих директором товариства офіційних документів на його рахунок перераховано майже 2,5 млн грн. Однак за результатами експертизи виконані роботи з утеплення перекриття горища школи не відповідають державним будівельним нормам та вимогам протипожежної безпеки. Крім того, утеплення фасаду будівлі фактично не виконувалося, а закуплені для цього матеріали складовано в підвальному приміщенні. Відтак завищення вартості будівельних робіт, вказаних у офіційній документації, складає 540 тис. грн.

Досудове слідство триває, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Пресслужба Сумської обласної прокуратури

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