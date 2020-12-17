За тиждень Держпродспоживслужба перевірила на Сумщині 535 об’єктів, на 115 виявлені порушення

Найбільше порушень було виявлено на об’єктах продовольчої торгівлі. З 165 перевірених об’єктів на 33 (20%) були виявлені порушення, за якими було складено 19 протоколів.

Було також перевірено 153 об’єкти непродовольчої торгівлі, на 37 (24,2%) виявлені порушення, по 10 із них були складені протоколи та винесено 33 приписів та пропозицій.

Із 11 перевірених закладів громадського харчування, у 3 було виявлено порушення, за одним складено протокол.

Що стосується сфери обслуговування, то із 16 перевірених перукарень, в 7 виявлено порушення, складено 2 протоколи.

До переліку перевірених об’єктів також ввійшли 10 заклади освіти – в 2 були виявлені порушення, надано 2 пропозиції, складено 2 протоколи.

Здійснено 140 перевірок на агропродовольчих ринках, із них 28 працювали з порушеннями, складено 29 протоколів, винесено 17 приписів та пропозицій.

Із 34 об’єктів сфери послуг (аптека, пошта) в 5 виявлено порушення, складено 2 протоколи, винесено 3 приписи та пропозиції.