Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39195

За тиждень Держпродспоживслужба перевірила на Сумщині 535 об’єктів, на 115 виявлені порушення

Заходи контролю протиепідемічних вимог в умовах карантину проходили з 21 по 27 грудня. За результатами перевірки було винесено 85 приписів та пропозицій, складено 65 протоколів

Найбільше порушень було виявлено на об’єктах продовольчої торгівлі. З 165 перевірених об’єктів на 33 (20%) були виявлені порушення, за якими було складено 19 протоколів.

Було також перевірено 153 об’єкти непродовольчої торгівлі, на 37 (24,2%) виявлені порушення, по 10 із них були складені протоколи та винесено 33 приписів та пропозицій.

Із 11 перевірених закладів громадського харчування, у 3 було виявлено порушення, за одним складено протокол.

Що стосується сфери обслуговування, то із 16 перевірених перукарень, в 7 виявлено порушення, складено 2 протоколи.

До переліку перевірених об’єктів також ввійшли 10 заклади освіти – в 2 були виявлені порушення, надано 2 пропозиції, складено 2 протоколи.

Здійснено 140 перевірок на агропродовольчих ринках, із них 28 працювали з порушеннями, складено 29 протоколів, винесено 17 приписів та пропозицій.

Із 34 об’єктів сфери послуг (аптека, пошта) в 5 виявлено порушення, складено 2 протоколи, винесено 3 приписи та пропозиції.

 
 
 
Фото
Право

Новости

На Сумщині 41 новий випадок COVID-19: подробиці
Сегодня 09:35
На Сумщині: в Новослобідській громаді закінчено капітальний ремонт НВК
Сегодня 15:07
Сумський обласний краєзнавчий музей представив колекцію новорічних листівок
Сегодня 15:02
За тиждень Держпродспоживслужба перевірила на Сумщині 535 об’єктів, на 115 виявлені порушення
Сегодня 14:39
У мерії Сум повідомили, що полагодили гірлянду на головній ялинці міста
Сегодня 14:29
Під час ремонту школи на Сумщині вкрали 540 тис. грн
Сегодня 14:25
У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля (відео)
Сегодня 14:20
Як і коли сумчанам передавати покази лічильника електроенергії?
Сегодня 13:48
Змінено режим роботи Сумського адмінсуду
Сегодня 13:11
Міносвіти дозволить обрати лише один предмет для пробного ЗНО через пандемію
Сегодня 12:30
На Сумщині двоє малюків стали жертвами побутових нещасних випадків
Сегодня 12:22
У сумських лікарнях продовжуються ремонти
Сегодня 12:09
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.