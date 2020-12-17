Сумський обласний краєзнавчий музей представив колекцію новорічних листівок Листівки на різдвяно-новорічну тематику з фондового зібрання краєзнавчого музею використовуються при створенні тематичних виставок і є справжньою їх окрасою

В українських листівках початку ХХ століття найпопулярнішою була тема Різдва. Масовий випуск новорічних листівок почався в 1950-х рр. Їх друк здійснювало поліграфічне підприємство «Держзнак». В Україні друк листівок здійснювали Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, «Радянська Україна» та ін.

У колекції листівок Сумського обласного краєзнавчого музею новорічні вітальні листівки займають особливе місце. За оформленням листівок, виданих у 1950–1990-х рр., можна простежити вдосконалення технічного оснащення видавництв, зростання професійної майстерності художників-ілюстраторів, ускладнення сюжетних композицій.

У 1950-ті рр. характерними були зображення радянської символіки. Пізніше традиційними персонажами листівок, окрім Діда Мороза, стали Снігуронька, сніговик, діти, лісові звірята. Згодом набуває популярності фотомонтаж з ялинковою гілкою, новорічними кульками і палаючою свічкою. З середини 1970-х рр. стає типовим сюжет «П'ять хвилин до Нового року». Відродження різдвяних листівок відбулося з кінця 1980-х років: повертаються сюжети народження Христа, зображення церкви, Віфлеємської зірки, дідуха, колядників, родини за Святою вечерею. У 1990-х рр. на вітальних картках з'являються тварини-символи східного гороскопу.

Цікавими в колекції музею є листівки, надруковані у 2002-2003 рр. в Сумах «Видавничим будинком «Еллада» з зображенням історичних та архітектурних пам’яток: альтанки, краєзнавчого музею, Воскресенської церкви та ін. Автором малюнків до них є художник А.Савченко.