На Сумщині: в Новослобідській громаді закінчено капітальний ремонт НВК За інформацією Департаментукапітального будівництва Сумської облдержадміністрації, наразі готуються документи для введення об’єкта в екслуатацію

На фінансування проєкту у 2020 році було виділено 15 млн 380 тис грн. Левова частка коштів – понад 13,8 млн грн – надійшла з Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, понад 1,5 млн грн виділено з місцевого бюджету.

За ці кошти здійснювався капітальний ремонт будівлі Новослобідського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської ради Путивльського району. У рамках ремонту проведено заміну покрівлі, віконних та дверних блоків, утеплення фасаду.

Довідково. Новослобідський навчально-виховний комплекс є опорним закладом, в якому навчаються діти, проводяться спільні освітні конференції, методичні заходи, конкурси, олімпіади. Реалізація проєкту вирішує проблему енергозбереження та збереження здоров’я дітей та учнівської молоді завдяки дотриманню температурного режиму в закладі освіти,надасть можливість навчатись дітям з особливими освітніми потребами через створення умов доступності до будівлі закладу.

Заклад освіти забезпечує надання якісних освітніх та виховних послуг дітям дошкільного та шкільного віку, молоді на території Новослобідської сільської ради для 200 дітей.