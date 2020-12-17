Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07159

На Сумщині: в Новослобідській громаді закінчено капітальний ремонт НВК

За інформацією Департаментукапітального будівництва Сумської облдержадміністрації, наразі готуються документи для введення об’єкта в екслуатацію

На фінансування проєкту у 2020 році було виділено 15 млн 380 тис грн. Левова частка коштів – понад 13,8 млн грн – надійшла з Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, понад 1,5 млн грн виділено з місцевого бюджету.

За ці кошти здійснювався капітальний ремонт будівлі Новослобідського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської ради Путивльського району. У рамках ремонту проведено заміну покрівлі, віконних та дверних блоків, утеплення фасаду.

Довідково. Новослобідський навчально-виховний комплекс є опорним закладом, в якому навчаються діти, проводяться спільні освітні конференції, методичні заходи, конкурси, олімпіади. Реалізація проєкту вирішує проблему енергозбереження та збереження здоров’я дітей та учнівської молоді завдяки дотриманню температурного режиму в закладі освіти,надасть можливість навчатись дітям з особливими освітніми потребами через створення умов доступності до будівлі закладу.

Заклад освіти забезпечує надання якісних освітніх та виховних послуг дітям дошкільного та шкільного віку, молоді на території Новослобідської сільської ради для 200 дітей.

 
Общество

Новости

На Сумщині 41 новий випадок COVID-19: подробиці
Сегодня 09:35
Сумська міська рада надала пільги зі сплати земельного податку закладам обласного підпорядкування
Сегодня 15:31
На Сумщині поліцейські встановили підлітка, який робив фейкові повідомлення в екстрені служби області
Сегодня 15:18
Легендарний сумський футболіст Михайло Фоменко отримав орден «За заслуги» І ступеня
Сегодня 15:12
На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку
Сегодня 15:11
На Сумщині: в Новослобідській громаді закінчено капітальний ремонт НВК
Сегодня 15:07
Сумський обласний краєзнавчий музей представив колекцію новорічних листівок
Сегодня 15:02
За тиждень Держпродспоживслужба перевірила на Сумщині 535 об’єктів, на 115 виявлені порушення
Сегодня 14:39
У мерії Сум повідомили, що полагодили гірлянду на головній ялинці міста
Сегодня 14:29
Під час ремонту школи на Сумщині вкрали 540 тис. грн
Сегодня 14:25
У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля (відео)
Сегодня 14:20
Як і коли сумчанам передавати покази лічильника електроенергії?
Сегодня 13:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.