Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18135

На Сумщині поліцейські встановили підлітка, який робив фейкові повідомлення в екстрені служби області

Піддавшись на провокацію однокласників, 15-річний хлопець двічі викликав екстрені служба міста, надаючи їм завідомо неправдиву інформацію щодо пожежі та пограбування. Тепер за «розваги» неповнолітнього відповідальність будуть нести його батьки.

Як з’ясували поліцейські Шостки, 15-річний школяр побився об заклад зі своїми однокласниками, що зробить завідомо неправдиве повідомлення на спецлінію «101» про пожежу в їх селищі Вороніж. Обіцянку він виконав, і на вказане ним місце оперативно прибули пожежники. Зрозумів, що повідомлення було неправдиве, вогнеборці сповістили про цей випадок до поліції.
Вже за годину, з цього ж номеру мобільного телефону, хлопець зробив ще один виклик. Цього разу він повідомив на спецлінію «102» про пограбування, назвавши оператору особисті дані свого однокласника. Знову ж таки за вказаною адресою правоохоронці нікого не застали, тож почали пошуки «жартівника».
Оперативно розшукавши підлітка та з’ясувавши обставини цих викликів, поліцейські провели з ним та його батьками профілактичну бесіду щодо наслідків подібних повідомлень. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо притягнення матері хлопця до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліцейські закликають громадян провести зі своїми неповнолітніми дітьми профілактичні бесіди щодо їх поведінки в закладах освіти та громадських місцях. І пояснити, що кожен жарт або вчинок має свої наслідки, і можуть закінчитися неприємностями. Цікавтесь захопленнями своїх дітей, їх друзями та тим, як вони проводять свій вільний час поза стінами рідного дому.
Відділ комунікації поліції Сумської області

Право

Новости

На Сумщині 41 новий випадок COVID-19: подробиці
Сегодня 09:35
Сумська міська рада надала пільги зі сплати земельного податку закладам обласного підпорядкування
Сегодня 15:31
На Сумщині поліцейські встановили підлітка, який робив фейкові повідомлення в екстрені служби області
Сегодня 15:18
Легендарний сумський футболіст Михайло Фоменко отримав орден «За заслуги» І ступеня
Сегодня 15:12
На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку
Сегодня 15:11
На Сумщині: в Новослобідській громаді закінчено капітальний ремонт НВК
Сегодня 15:07
Сумський обласний краєзнавчий музей представив колекцію новорічних листівок
Сегодня 15:02
За тиждень Держпродспоживслужба перевірила на Сумщині 535 об’єктів, на 115 виявлені порушення
Сегодня 14:39
У мерії Сум повідомили, що полагодили гірлянду на головній ялинці міста
Сегодня 14:29
Під час ремонту школи на Сумщині вкрали 540 тис. грн
Сегодня 14:25
У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля (відео)
Сегодня 14:20
Як і коли сумчанам передавати покази лічильника електроенергії?
Сегодня 13:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.