На Сумщині поліцейські встановили підлітка, який робив фейкові повідомлення в екстрені служби області Піддавшись на провокацію однокласників, 15-річний хлопець двічі викликав екстрені служба міста, надаючи їм завідомо неправдиву інформацію щодо пожежі та пограбування. Тепер за «розваги» неповнолітнього відповідальність будуть нести його батьки.

Як з’ясували поліцейські Шостки, 15-річний школяр побився об заклад зі своїми однокласниками, що зробить завідомо неправдиве повідомлення на спецлінію «101» про пожежу в їх селищі Вороніж. Обіцянку він виконав, і на вказане ним місце оперативно прибули пожежники. Зрозумів, що повідомлення було неправдиве, вогнеборці сповістили про цей випадок до поліції.

Вже за годину, з цього ж номеру мобільного телефону, хлопець зробив ще один виклик. Цього разу він повідомив на спецлінію «102» про пограбування, назвавши оператору особисті дані свого однокласника. Знову ж таки за вказаною адресою правоохоронці нікого не застали, тож почали пошуки «жартівника».

Оперативно розшукавши підлітка та з’ясувавши обставини цих викликів, поліцейські провели з ним та його батьками профілактичну бесіду щодо наслідків подібних повідомлень. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо притягнення матері хлопця до адміністративної відповідальності за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські закликають громадян провести зі своїми неповнолітніми дітьми профілактичні бесіди щодо їх поведінки в закладах освіти та громадських місцях. І пояснити, що кожен жарт або вчинок має свої наслідки, і можуть закінчитися неприємностями. Цікавтесь захопленнями своїх дітей, їх друзями та тим, як вони проводять свій вільний час поза стінами рідного дому.

Відділ комунікації поліції Сумської області