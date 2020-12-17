Сумська міська рада надала пільги зі сплати земельного податку закладам обласного підпорядкування

Це рішення підтримали 30 депутатів.

Згідно з документом, пільги зі сплати земельного податку з 1 січня 2021 року надаватимуться не тільки закладам та установам міської ради, а й Сумської обласної та Сумської районної рад.

«Ви знаєте, що зараз у нас іде процедура повернення підприємств, які були виведені два роки тому. Вони розташовані і здійснюють свою діяльність на території нашої тергромади, але перебувають в обласному підпорядкуванні. Сьогодні є відповідний Закон України про те, що підприємства, які розташовані на певній території, повинні сплачувати податки саме до бюджету тієї громади, де розташовані. Згідно із цим Законом йде процедура повернення. Ми з вами розуміємо, що можливо було розтягнути цю процедуру на максимум до 3 місяців. Але вольовим рішенням депутатського корпусу обласної ради і безпосередньо голови Віктора Федорченка це зроблено вже зараз. Я думаю, що адекватне рішення з нашої сторони повинно також бути щодо встановлення відповідної пільги на землю для тих підприємств, які розташовуються у нас на території і сплачують податки, але знаходяться не у нашому підпорядкуванні. Це буде справедливо, це не просто компроміс – це спільна думка спільного розвитку. Я думаю, що це правильно», – сказав міський голова Олександр ЛИСЕНКО.

Сума пільги для підприємств складе 4 млн 412 тис. грн., поінформував директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрій КЛИМЕНКО, а для медичних закладів – 2 млн 929,9 тис. гривень.

Очільник Сум повідомив, що станом на 28 грудня до реєстраторів з приводу зміни реєстраційної адреси звернулись уже 20 підприємств, загалом таких має бути – 38.

Разом із тим, у понеділок, 28 грудня, під час апаратної наради керманич обласного центру підкреслив, що в подальшій роботі з цими підприємствами будуть проводитися відповідні консультації з метою надання необхідної допомоги, а з керівництвом області та депутатами Верховної Ради триватиме плідна робота у напрямку вирішення проблемних питань Сумської міської територіальної громади.