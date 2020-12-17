Сумчани вшанували шосту річницю загибелі захисника України Сергія Абрютіна Сьогодні минають шості роковини з дня загибелі учасника АТО, Почесного громадянина міста Суми Сергія Абрютіна.

На Алеї Героїв Центрального кладовища міста, де похований захисник України, зібрались його рідні – мати та дружина, та міські посадовці – заступник мера міста Віра МОТРЕЧКО, директор департаменту соціального захисту населення Тетяна МАСІК та директор КУ «Центр учасників бойових дій» Олександр МОРДВАНЮК та голова Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО при міському голові Андрій ТИМОФЕЄВ.

Від імені міського голови Олександра ЛИСЕНКА, Віра Мотречко висловила щирі слова співчуття рідним загиблого: «Не вистачає слів аби висловити той біль, що охопив серцях родин, які втратили синів, батьків та дітей. Ми поділяємо горе родини, завжди підтримуємо в годину скорботи, допомагаємо у вирішенні буденних справ. На Донбасі Сергій захищав кожного з нас, нашу свободу і незалежність. Тож вічна пам'ять захиснику, і нехай спочиває з миром».

Присутні вшанували пам'ять Сергія Абрютіна хвилиною мовчання та поклали квіти до його могили. Віра Мотречко щиро подякувала матері загиблого воїна АТО Надії АБРЮТІНІЙ, за те, що виховала патріота та справжнього захисника України та вручила жінці відзнаку «Орден матері бійця АТО» Всеукраїнського об’єднання «Країна».