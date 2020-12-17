Призначено до розгляду справу за фактом заволодіння коштами під час будівництва амбулаторій на Сумщині

Чоловіка обвинувачено у заволодінні коштами під час виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги шляхом підроблення документів та легалізації доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За версією слідства, за виготовлення 12 проєктів для будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги на території Сумської області на рахунок зазначеного товариства Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації перерахувало 1 млн 780 тис. грн. Однак розроблені проєкти не відповідають основним вимогам і не можуть бути використані для будівництва амбулаторій. Отримані злочинним шляхом кошти обвинувачений використав у своїй господарській діяльності.

Головуючий суддя – Ніколаєнко О.О., судді - Северинова А. С., Клименко А. Я.

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