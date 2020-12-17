У справі за фактом вибуху на заводі «Гуала Кложерс Україна» в Сумах викликають свідків

В наступне судове засідання викликають свідків для допиту.
Начальника служби охорони праці цього заводу обвинувачено у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 КК України).
Трагедія сталась 28 вересня 2019 року в м. Суми. Цього дня на території ТОВ «Гуала Кложерс Україна», у виробничому цеху № 8, стався вибух виробничого обладнання з горінням. Внаслідок вибуху постраждали працівники даного підприємства, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Головуючий суддя – Клімашевська І.В.
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