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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У справі за фактом вибуху на заводі «Гуала Кложерс Україна» в Сумах викликають свідків

О 10 год. 00 хв. 05 січня 2021 року відбудеться наступне судове засідання у справі за фактом вибуху на заводі «Гуала Кложерс Україна» під час якого постраждали 6 осіб та отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

В наступне судове засідання викликають свідків  для допиту.

Начальника служби охорони праці цього заводу обвинувачено у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 КК України).

Трагедія сталась 28 вересня 2019 року в м. Суми. Цього дня на території ТОВ «Гуала Кложерс Україна», у виробничому цеху № 8, стався вибух виробничого обладнання з горінням. Внаслідок вибуху постраждали працівники даного підприємства, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Головуючий суддя – Клімашевська І.В.

Пошук інформації щодо стадій розгляду справи можна здійснити на порталі «Судова влада» за № 591/3294/20.

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