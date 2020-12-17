Шосткинці першими на Сумщині створили автоялинку Учора, 28 грудня, коли місто оповила темрява, біля Шосткинського інституту замерехтіла автоялинка. Перша у своєму роді, як у нашому місті, так і в Сумській області загалом. Таким чином учасники акції вирішили підняти новорічний настрій містян.

Автор цієї ідеї та організатор акції – голова ГО «Шостка Авто» Катерина Фомичова. Надихнув її, каже автоледі, приклад харків’ян. Ті днями зібрали ялинку з 1 065 автомобілів.

Ідею Катерини Фомичової охоче підтримали шосткинські автомобілісти. Уже за кілька годин після оголошення акції 120 людей зголосилися взяти в ній участь. Однак, аби не порушувати карантинні вимоги, вирішили створити незмнінний символ новорічних свят з 20-ти машин.

Безпосередньо процесом створення незвичайної ялинки керували Максим Білик та ще одна шосткинська автоледі Маргарита Яковлєва. Водії завчасно отримали персональний номер, який позначав їх місце в схемі ялинки. Зібралися рівно о 20:00, вишикувалися вже за 40 хвилин.

Увесь час за дотриманням порядку і безпеки слідкувала патрульна поліція.

ГО «Шостка Авто» оголосила челендж і передала естафету Тростянцю, пише Шостка.інфо.