У Сумах випустять книгу про Михайла Фоменка

Він сказав, що молоді спортсмени беруть приклад із відомого земляка. «Ця нагорода, яку Ви сьогодні отримали (орден «За заслуги» I ступеня), – додатковий стимул, аби розвивати футбол на Сумщині. Ми будемо намагатися робити все можливе, аби діти займалися в комфортних умовах».
І поділився, що у планах – написання книги про відомого футболіста, яку профінансує обласний бюджет. Це буде продовженням серії книг про видатних спортсменів Сумщини, які належать перу сумського письменника Олександра Вертіля.