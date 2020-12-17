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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10335

У Сумах випустять книгу про Михайла Фоменка

Про це повідомив перший заступник голови Сумської обласної ради Олександр Стрельченко.

Він сказав, що молоді спортсмени беруть приклад із відомого земляка. «Ця нагорода, яку Ви сьогодні отримали (орден «За заслуги» I ступеня), – додатковий стимул, аби розвивати футбол на Сумщині. Ми будемо намагатися робити все можливе, аби діти займалися в комфортних умовах».

І поділився, що у планах – написання книги про відомого футболіста, яку профінансує обласний бюджет. Це буде продовженням серії книг про видатних спортсменів Сумщини, які належать перу сумського письменника Олександра Вертіля.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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