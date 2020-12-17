У Сумах випустять книгу про Михайла Фоменка Про це повідомив перший заступник голови Сумської обласної ради Олександр Стрельченко.

Він сказав, що молоді спортсмени беруть приклад із відомого земляка. «Ця нагорода, яку Ви сьогодні отримали (орден «За заслуги» I ступеня), – додатковий стимул, аби розвивати футбол на Сумщині. Ми будемо намагатися робити все можливе, аби діти займалися в комфортних умовах».

І поділився, що у планах – написання книги про відомого футболіста, яку профінансує обласний бюджет. Це буде продовженням серії книг про видатних спортсменів Сумщини, які належать перу сумського письменника Олександра Вертіля.