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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15288

Охтирчанин поцупив чужі ворота

Зловмисник, проходячи повз домоволодіння 45-річного жителя районного центру, запримітив новенькі металеві ворота, що лежали на прибудинковій території. У чоловіка відразу виникла ідея «легкого заробітку», проте довести задумане до кінця йому не вдалося, його викрили працівники поліції.

Як встановили поліцейські, крадієм виявився 38-річний житель Охтирки, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Скориставшись відсутністю господарів вдома, зловмисник викрав з домоволодіння металеві ворота та здав їх на металобрухт.
Зі слів зловмисника, виручені від продажу гроші планував витратити на власний розсуд.
Правоохоронці викрадене вилучили, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне чоловіку загрожує штраф, або громадські, або виправні роботи, або арешт, або навіть до п’яти років обмеження волі. Рішення прийме суд.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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