У Сумах відбувся конкурс на посаду директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 28 грудня під час засідання конкурсної комісії, обирали директора з поміж чотирьох кандидатів.

Зокрема: Олега КОРНІЄНКА, Алли ОВОДЕНКО, Ігоря ПОНОМАРЕНКА, Валентини ЄВДОКИМЕНКО. Спочатку претендентів було п’ятеро, але одна з конкурсанток – Вікторія АХТИРЦЕВА – відмовилась від участі в день конкурсу.

Усі кандидати, які претендували на заняття даної посади представили свої конкурсні пропозиції, а після відповіли на запитання членів комісії.

Після жвавого обговорення кожної кандидатури, шляхом прямого відкритого голосування «за/проти/утримався» (один голос за одного кандидата) члени конкурсної комісії підсумували засідання.

Найбільшу кількість – вісім голосів, отримала Алла ОВОДЕНКО, яка працює заступником директора у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР. Її кандидатуру комісія й рекомендуватиме керівнику відділу охорони здоров’я для укладання контракту.