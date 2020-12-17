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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах відбувся конкурс на посаду директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

28 грудня під час засідання конкурсної комісії, обирали директора з поміж чотирьох кандидатів.

Зокрема: Олега КОРНІЄНКА, Алли ОВОДЕНКО, Ігоря ПОНОМАРЕНКА, Валентини ЄВДОКИМЕНКО. Спочатку претендентів було п’ятеро, але одна з конкурсанток – Вікторія АХТИРЦЕВА – відмовилась від участі в день конкурсу.
Усі кандидати, які претендували на заняття даної посади представили свої конкурсні пропозиції, а після відповіли на запитання членів комісії.
Після жвавого обговорення кожної кандидатури, шляхом прямого відкритого голосування «за/проти/утримався» (один голос за одного кандидата) члени конкурсної комісії підсумували засідання.
Найбільшу кількість – вісім голосів, отримала Алла ОВОДЕНКО, яка працює заступником директора у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР. Її кандидатуру комісія й рекомендуватиме керівнику відділу охорони здоров’я для укладання контракту.

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