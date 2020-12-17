Поліція Сумщини викрила трьох осіб, що займались крадіжками насіння сої Подія сталася сьогодні вночі, в одному з сіл Липоводолинського району. Працівники місцевого відділення поліції викрили факт розкрадання сої – троє жителів сусіднього села вже не вперше проникали на склад і мішками вивозили насіння бобової культури.

До поліції звернувся представник місцевого сільськогосподарського підприємства з заявою про те, що за невідомих обставин на одному зі складів зникло більше тонни зерна сої.

Працівники поліції, оглянувши територію складу та навколишню місцевість, помітили сліди протекторів шин. І припустили, що крадене зерно невідомі злодії можуть перевозити легковим автомобілем.

Під час подальших оперативно-пошукових заходів ця думка знайшла своє підтвердження. Сьогодні вночі працівники поліції затримали неподалік складу водія іномарки, що намагався втекти від переслідування, при цьому в салоні авто знаходились мішки з соєю.

Вже відомо, що до крадіжок, окрім 33-річного водія, причетні ще два чоловіки віком 25-ти та 35-ти років, всі троє – жителі сусіднього села. Наразі водій та 35-річний чоловік затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. А молодший зі спільників дає свої свідчення слідчим.

Оглянувши склад, поліцейські встановили, що зловмисники вибили частину пінобетонної стіни, і через цей отвір проникали до приміщення. В середині складу правоохоронці виявили ще п'ятнадцять наповнених зерном сої мішків, які зловмисники планували вивезти цієї ж ночі.

Слідчі під процесуальним керівництвом Роменської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 КК України, в рамках якого встановлюють вагу, кількість і вартість викраденого посівного матеріалу. Правоохоронці вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину.

Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

