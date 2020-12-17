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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині перекинувся легковик (відео)

Автопригода сталася на 49-му кілометрі автодороги Н 12 “Суми — Полтава”, між містом Тростянець та селом Боромля.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Transporter, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху. Однак, під час виконання свого маневру він не врахував, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. 29-річному водієві автомобіля Mitsubishi Lancer, який рухався в зустрічному напрямку, задля уникнення лобового зіткнення з ним, довелося виїхати за межі проїжджої частини, де відбулося перекидання легковика.

Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка транспортного засобу Mitsubishi отримала тілесні ушкодження. ЇЇ доправили до лікарні для надання медичної допомоги. На щастя, її 3-річна донечка травм не отримала, адже знаходилася у дитячому автомобільному кріслі.

40-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, не зупинившись, місце події залишив. Патрульні зупинили його у селі Климентове, після чого супроводили на місце вчинення ДТП. Для з’ясування всіх обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Тростянецького відділку поліції.

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