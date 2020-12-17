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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28303

На Сумщині накрили десяток інтернет-магазинів продажу наркотиків

Протягом тижня поліцейські перекрили два міжнародних канали надходження наркотиків в Україну, припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій та ліквідували більше 100 інтернет-крамниць, через які щодоби збували близько 50 тисяч доз наркотиків на території всієї України.

Заходи були організовані Департаментом боротьби з наркозлочинністю (ДБН) спільно зі слідчими столичного главку та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Оперативники ДБН разом зі слідчими поліції Києва із залученням колег з Департаментів кримінального аналізу і кіберполіції провели ретельний аналіз каналів збуту наркотиків через мережу Інтернет, зокрема в закритій його частині - «DarkNet».

У результаті, використовуючи практику зарубіжних колег, поліцейські встановили утримувачів понад 100 інтернет-ресурсів, які діяли на території всієї держави та були пов’язані між собою: всі вони були «постійними клієнтами» трьох оптовиків, один із яких перебував у ТОПі рейтингу «DarkNet». За попередніми даними, щодоби всі ці ресурси збували близько 50 тисяч доз наркозасобів.

Зокрема припинено діяльність більше 100 інтернет-магазинів із розповсюдження наркотиків і психотропів, перекрито два міжнародних канали надходження психотропних речовин до України та ліквідовано нарколабораторію, потужність якої дозволяли практично безперебійно забезпечувати психотропами всі ці магазини.

Завдяки спланованим діям поліцейські не допустили потрапляння на «чорний» ринок понад 20 кг Альфа PVP, близько 8 кг амфетаміну, більше 4 кг канабісу, близько тисячі пігулок «екстазі», а загалом - це понад 120 тисяч доз наркотику.
Також із незаконного обігу вилучено 200 літрів психотропу у рідкому вигляді, рослини коноплі та 110 літрів прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 50 мільйонів гривень.

Крім цього, вилучено 113 тисяч доларів США, 158 тисяч гривень, зброю, ґаджети, чорнові записи, а також шість автомобілів.

Вже встановлено 50 осіб, які пов’язані з незаконною діяльністю ліквідованих наркомагазинів. Наразі тринадцятьом із них уже повідомлено про підозру, десятьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 143 тисяч гривень до 2,1 мільйона гривень, ще трьом – домашній арешт.

Зловмисникам інкримінують ряд кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За організацію нарколабораторій та створення розгалуженої мережі збуту наркотиків та психотропів фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Національна поліція України

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