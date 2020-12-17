Улянівській пекарні на Сумщині знову дозволили працювати

За його словами, 29 грудня представники служби перевірили виконання приписів про усунення недоліків у роботі пекарні. Всі вимоги підприємець виконав, пише Суспільне.
“Було надано докази про тимчасову зупинку діяльності і нереалізації цих видів продукції, які перебували в його обігу. Ті недоліки, які були вказані в найкоротший термін, до 28 грудня – вони на сьогодні виконані в повному обсязі. ФОП “Мельничук” має право відновити свою діяльність”, - сказав він.
Улянівській пекарні на Сумщині знову дозволили працюватиДержпродспоживслужба в Сумській області
Коли на прилавках знову з’явиться улянівський хліб, Суспільному дізнатися не вдалося, оскільки керівництво ФОП “Мельничук” не йде на контакт.
27 грудня у соцмережах з’явилося відео, зняте нібито в Улянівській пекарні. Авторка Любов Сахненко написала, що в такому стані пекарня більше ніж тиждень чекає можливості працювати.