Улянівській пекарні на Сумщині знову дозволили працювати На Сумщині знову дозволили працювати Улянівській пекарні. Про це розповів начальник Білопільського управління Держпродспоживслужби Сергій Бондаренко.

За його словами, 29 грудня представники служби перевірили виконання приписів про усунення недоліків у роботі пекарні. Всі вимоги підприємець виконав, пише Суспільне.

“Було надано докази про тимчасову зупинку діяльності і нереалізації цих видів продукції, які перебували в його обігу. Ті недоліки, які були вказані в найкоротший термін, до 28 грудня – вони на сьогодні виконані в повному обсязі. ФОП “Мельничук” має право відновити свою діяльність”, - сказав він.

Улянівській пекарні на Сумщині знову дозволили працюватиДержпродспоживслужба в Сумській області

Коли на прилавках знову з’явиться улянівський хліб, Суспільному дізнатися не вдалося, оскільки керівництво ФОП “Мельничук” не йде на контакт.

27 грудня у соцмережах з’явилося відео, зняте нібито в Улянівській пекарні. Авторка Любов Сахненко написала, що в такому стані пекарня більше ніж тиждень чекає можливості працювати.