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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской областной краеведческий музей вернулась после реставрации уникальная находка

После реставрации в Харьковском филиале Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в собрание Сумского областного краеведческого музея вернулись уникальные музейные предметы, которые являются свидетелями многовековой истории и культуры Сумщины.

В частности, ювелирное нагрудное украшение - цепь с подвеской-колокольчиком киевской археологической культуры (середина III - первая половина V в.). Украшение поступило в музей в 2018 году от краеведа и мецената, основателя частного музея «Причал Одиссея» Сергея Гуцана.

Цепь, изготовленная в стиле восточноевропейских выемчатых эмалей, стала объектом исследования специалистов-археологов, изучающих ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья, музейных работников и реставраторов. Она состоит из семи частей, изготовленных путем литья из сплава на основе меди, украшенных геометрическим орнаментом из глушеной керамической пасты, имеет подвеску-колокольчик в виде четырехгранной пирамиды.

Предмет был отреставрирован художником-реставратором произведений из металла I категории Владимиром Болотиным.

Ознакомиться с украшением, изготовленным древними ювелирами, можно в обновленной к 100-летию Сумского областного краеведческого музея экспозиции в разделе «Археологические сокровища музея» по адресу ул. Герасима Кондратьева, 2, сообщает музей.

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