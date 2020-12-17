В Сумской областной краеведческий музей вернулась после реставрации уникальная находка

В частности, ювелирное нагрудное украшение - цепь с подвеской-колокольчиком киевской археологической культуры (середина III - первая половина V в.). Украшение поступило в музей в 2018 году от краеведа и мецената, основателя частного музея «Причал Одиссея» Сергея Гуцана.
Цепь, изготовленная в стиле восточноевропейских выемчатых эмалей, стала объектом исследования специалистов-археологов, изучающих ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья, музейных работников и реставраторов. Она состоит из семи частей, изготовленных путем литья из сплава на основе меди, украшенных геометрическим орнаментом из глушеной керамической пасты, имеет подвеску-колокольчик в виде четырехгранной пирамиды.
Предмет был отреставрирован художником-реставратором произведений из металла I категории Владимиром Болотиным.
Ознакомиться с украшением, изготовленным древними ювелирами, можно в обновленной к 100-летию Сумского областного краеведческого музея экспозиции в разделе «Археологические сокровища музея» по адресу ул. Герасима Кондратьева, 2, сообщает музей.