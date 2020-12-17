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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40468

Тростянец победил в конкурсе Евросоюза и получит 5 млн грн на развитие туризма

В Минрегионе отобрано 56 проектов на общую сумму более 535 млн грн, которые будут рекомендованы к финансированию в 2021 году.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссии по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС.

Прием документов на конкурсный отбор длился с 3 сентября по 3 ноября 2020 года. Заявителями со всех регионов Украины было подано 739 проектов на общую сумму 8,4 млрд грн по таким программам регионального развития:

- инновационная экономика и инвестиции;

- сельское развитие;

- развитие туризма;

- развитие человеческого потенциала;

- поддержка развития депрессивных территорий;

- эффективное управление региональным развитием;

- всеукраинская солидарность.

Тростянецкий проект занял 1-е место в одной из категорий и получит 5,107 млн гривен европейских средств на стимулирование малого предпринимательства в туристической сфере малонаселенных сельских территорий, пишет Тростянец.инфо.

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