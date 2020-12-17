Тростянец победил в конкурсе Евросоюза и получит 5 млн грн на развитие туризма

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссии по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС.
Прием документов на конкурсный отбор длился с 3 сентября по 3 ноября 2020 года. Заявителями со всех регионов Украины было подано 739 проектов на общую сумму 8,4 млрд грн по таким программам регионального развития:
- инновационная экономика и инвестиции;
- сельское развитие;
- развитие туризма;
- развитие человеческого потенциала;
- поддержка развития депрессивных территорий;
- эффективное управление региональным развитием;
- всеукраинская солидарность.
Тростянецкий проект занял 1-е место в одной из категорий и получит 5,107 млн гривен европейских средств на стимулирование малого предпринимательства в туристической сфере малонаселенных сельских территорий, пишет Тростянец.инфо.