Тростянец победил в конкурсе Евросоюза и получит 5 млн грн на развитие туризма В Минрегионе отобрано 56 проектов на общую сумму более 535 млн грн, которые будут рекомендованы к финансированию в 2021 году.

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссии по отбору проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС. Прием документов на конкурсный отбор длился с 3 сентября по 3 ноября 2020 года. Заявителями со всех регионов Украины было подано 739 проектов на общую сумму 8,4 млрд грн по таким программам регионального развития: - инновационная экономика и инвестиции; - сельское развитие; - развитие туризма; - развитие человеческого потенциала; - поддержка развития депрессивных территорий; - эффективное управление региональным развитием; - всеукраинская солидарность. Тростянецкий проект занял 1-е место в одной из категорий и получит 5,107 млн гривен европейских средств на стимулирование малого предпринимательства в туристической сфере малонаселенных сельских территорий, пишет Тростянец.инфо.