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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52343

Сумские копы задержали автоворов

Патрульные обнаружили и задержали двух мужчин, вероятно, причастных к краже запчастей из автомобиля.

Ночью, патрулируя улицу Замостянскую, инспекторы заметили двух мужчин. Они держали какие-то предметы в руках, а увидев патрульных, пытались спрятать их в снег. Стражи порядка сразу же решили проверить причину такого поведения. Остановив двух 23-летних мужчин, патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у них набор инструментов и автомобильные запчасти. Объяснить, откуда у них эти вещи, граждане не могли, в пояснениях путались.

Осмотрев прилегающую территорию, неподалеку стражи порядка обнаружили транспортное средство Skoda, в котором как раз и отсутствовали обнаруженные детали. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

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