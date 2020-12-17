В 2021 году на сумскую медицину запланировали почти 165 млн грн (видео) Сумская медицина 2021-го года будет «жить» почти на 165 млн гривен. Такую сумму заложили в городской бюджет депутаты нового созыва.

По расчетам департамента финансов, в следующем году в городской бюджет поступит 2 млрд 700 млн грн. Расходная часть на 121 млн грн превысит доходную. Это – дефицит, говорится в сюжете Суспільного.

Дефицит составляет 120,9 млн грн, рассказала заместитель директора департамента финансов Сумского горсовета Любовь Спивакова.

«Покрытие планируется за счет привлечения местного займа на реализацию проектов в сумме 124,6 млн грн, и на погашение местного долга по кредиту NEFCO (Северная экологическая финансовая корпорация - Ред.) - 3,7 млн грн», - сказала г-жа Спивакова.

Больше всего денег получат соцзащита и медицина. На последнюю в 2021 году запланировали потратить почти 165 млн грн. Из них 134 млн грн - это оплата коммунальных услуг, выплаты за работу, а также приобретение оборудования. Еще 30,5 млн грн предусмотрели на капремонты и энергосбережение.

«В следующем году в бюджете предусмотрены средства на улучшение материально-технической базы, содержание всех структурных подразделений тех заведений, которые не финансируются Национальной службой здоровья, а также обеспечение льготной категории больных», - рассказала начальница отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко. - Будет внедрена программа по эндопротезированию. Для нее выделен 1 млн гривен для приобретения эндопротезов для больных, нуждающихся в их замене. Также это приобретение тромболитика для инсультных больных. Учитывая те средства, которые они получат из НСЗУ, некоторые потребности будут покрыты 100%, некоторые, конечно, - нет. Это обеспечение льготной категории, потому что это очень большая сумма, и для местного бюджета она не может быть профинансирована полностью, учитывая то, что согласно постановлению, эти расходы должны обеспечиваться за счет государственного и местного бюджетов».

Окончательная версия городского бюджета на 2021 год пока неизвестна, поскольку документ после сессии дорабатывают, сказали в департаменте финансов.