В Сумах не запланировали деньги на проекты общественного бюджета в 2021 году (видео)

В Сумском горсовете в 2020 году конкурс проектов не проводили, а занимались реализацией тех, которые подавали еще в 2018 году, говорится в сюжете Суспільного.
«На самом деле, это два теннисных стола: работы совсем немного. На практике это что: два теннисных стола - привезли, выкопали 4 дырки, забетонировали. Я бы сам это сделал, но как автор проекта на практике не могу этого делать», - говорит автор проекта, который был представлен в 2018 году, Владислав Диброва.
Рассказывает, что впервые к проектам общественного бюджета присоединились в 2017 году. Тогда в соседнем дворе, где было место, установили спортивную площадку за почти 300 тыс. гривен. У дома на Лебединской, 6 должны были установить два теннисных стола. Их стоимость - 31,5 тысячи гривен.
«В 2018 году подали, голосовали за эти проекты в 2019 году, в июне, то есть через 9 месяцев. Мы начали что-то планировать, нашелся ФЛП, который готов был делать, но изменился специалист в инфраструктуре, и ФЛП сказал: не хочу. Появился новый специалист в инфраструктуре, ищу нового ФЛП - нашел, и уже начали заниматься документацией. Но уже год прошел - и вот 6 ноября прекращено финансирование всех проектов партиципаторного бюджета», - рассказывает г-н Диброва.
Всего в этом году должны были реализовать 17 проектов. Из них, по словам секретаря координационного совета Андрея Моши, работы выполнены примерно на 85%. До сих пор не реализовали два.
«Это проект, который касается инклюзивного пляжа, то есть он - в процессе, но еще не реализован. И проект Влада Дибровы, касающийся установления теннисных столов. Другие проекты фактически являются выполненными полностью. По некоторым из них остались еще работы по благоустройству. Частично работы, в связи с погодными условиями, перенесены на следующий год», - говорит он.
Следить за реализацией проектов можно на сайте бюджета участия. В 2019 году конкурс не проводился. 10 млн грн, которые были запланированы на их реализацию в 2020 году, перераспределили в коронавирусный фонд.
«У нас была ситуация, связанная с COVID-19, так вообще общественный бюджет - это процесс публичный, который должен пройти широкую информационную кампанию и встречи авторов проектов», - говорит заместитель директора департамента финансов Лариса Скиртач.
По ее словам, на 2021 год в бюджете были предусмотрены средства только на завершение тех проектов, которые не были завершены в 2020 году.
«Это буквально у нас три проекта: на сумму около двух миллионов гривен. На новые проекты средства не предусматриваются», - добавила она.
«Теперь же, - говорит Андрей Моша, - чтобы программа заработала, депутаты должны проголосовать за изменения в положения и добавить финансирование. Координационный совет должен утвердить новации в положении об общественном бюджете. Сессия должна утвердить новации и новый объем финансирования на следующие 4-5 лет. То есть, где-то в январе-феврале мы будем дорабатывать, выносить на сессию, сессия, я думаю, в феврале-марте должна утвердить».
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