В Сумах не запланировали деньги на проекты общественного бюджета в 2021 году (видео) На реализацию проектов сумчан денег на 2021 год ни запланировали. Речь идет об общественном или партиципаторном бюджете, когда жители самостоятельно могут определить, какой проект реализовать за их деньги.

В Сумском горсовете в 2020 году конкурс проектов не проводили, а занимались реализацией тех, которые подавали еще в 2018 году, говорится в сюжете Суспільного.

«На самом деле, это два теннисных стола: работы совсем немного. На практике это что: два теннисных стола - привезли, выкопали 4 дырки, забетонировали. Я бы сам это сделал, но как автор проекта на практике не могу этого делать», - говорит автор проекта, который был представлен в 2018 году, Владислав Диброва.

Рассказывает, что впервые к проектам общественного бюджета присоединились в 2017 году. Тогда в соседнем дворе, где было место, установили спортивную площадку за почти 300 тыс. гривен. У дома на Лебединской, 6 должны были установить два теннисных стола. Их стоимость - 31,5 тысячи гривен.

«В 2018 году подали, голосовали за эти проекты в 2019 году, в июне, то есть через 9 месяцев. Мы начали что-то планировать, нашелся ФЛП, который готов был делать, но изменился специалист в инфраструктуре, и ФЛП сказал: не хочу. Появился новый специалист в инфраструктуре, ищу нового ФЛП - нашел, и уже начали заниматься документацией. Но уже год прошел - и вот 6 ноября прекращено финансирование всех проектов партиципаторного бюджета», - рассказывает г-н Диброва.

Всего в этом году должны были реализовать 17 проектов. Из них, по словам секретаря координационного совета Андрея Моши, работы выполнены примерно на 85%. До сих пор не реализовали два.

«Это проект, который касается инклюзивного пляжа, то есть он - в процессе, но еще не реализован. И проект Влада Дибровы, касающийся установления теннисных столов. Другие проекты фактически являются выполненными полностью. По некоторым из них остались еще работы по благоустройству. Частично работы, в связи с погодными условиями, перенесены на следующий год», - говорит он.

Следить за реализацией проектов можно на сайте бюджета участия. В 2019 году конкурс не проводился. 10 млн грн, которые были запланированы на их реализацию в 2020 году, перераспределили в коронавирусный фонд.

«У нас была ситуация, связанная с COVID-19, так вообще общественный бюджет - это процесс публичный, который должен пройти широкую информационную кампанию и встречи авторов проектов», - говорит заместитель директора департамента финансов Лариса Скиртач.

По ее словам, на 2021 год в бюджете были предусмотрены средства только на завершение тех проектов, которые не были завершены в 2020 году.

«Это буквально у нас три проекта: на сумму около двух миллионов гривен. На новые проекты средства не предусматриваются», - добавила она.

«Теперь же, - говорит Андрей Моша, - чтобы программа заработала, депутаты должны проголосовать за изменения в положения и добавить финансирование. Координационный совет должен утвердить новации в положении об общественном бюджете. Сессия должна утвердить новации и новый объем финансирования на следующие 4-5 лет. То есть, где-то в январе-феврале мы будем дорабатывать, выносить на сессию, сессия, я думаю, в феврале-марте должна утвердить».