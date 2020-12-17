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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01215

В Сумах подвели итоги выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства

Завершилась ежегодная городская выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Вселенная глазами ребенка».

Около 200 работ в этом году был представлен на рассмотрение компетентного жюри городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства «Вселенная глазами ребенка», в очередной раз организованной городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Более 90 участников из 11 учебных заведений города приняли участие в конкурсе, продемонстрировав незаурядный талант в создании картин, рисунков и полотен в разных техниках - живописи, графике, обжиге, декоративной росписи на дереве, народной игрушке, резьбе, вышивке, ткачеству, керамике, вытынанке, бисероплетении и модульном оригами.

От автопортретов, космических фэнтези, натюрмортов и до изображений героев сказок, славянских мотивов и улиц родного города - всю вселенную глазами детей удалось увидеть зрителям, участникам и членам жюри.

Торжественное закрытие выставки-конкурса состоялось в помещении Центральной библиотеки им. Т. Шевченко. Пять победителей конкурса были отмечены грамотами. Стипендию городского совета за победу в конкурсе ежемесячно в течение 2021 будут получать: Валерия Корниенко (17 лет), Екатерина Кизенко (13 лет), Маргарита Садовая (15 лет), Мария Кадурина (15 лет) и Елизавета Баженова (13 лет).

Для 30 участников, которые подготовили оригинальные и яркие работы, городской центр подготовил поощрительные подарки. В этом году также было отмечено благодарностями руководителей победителей и коллектив библиотеки за многолетнее сотрудничество в рамках проведения данного конкурса, пишет сайт мэрии.

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