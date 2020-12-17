Сумским маршрутчикам рассказали, как работать во время локдауна Горотдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг провел общее собрание с перевозчиками, где одним из главных вопросов стала организация перевозки пассажиров во время локдауна.

Начальник отдела Сергей Яковенко напомнил присутствующим, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 в Украине будет введен локдаун в период с 8 по 24 января. Также он сообщил, что с целью недопущения ухудшения качества транспортного обеспечения населения Сумской городской территориальной громады, работников медицинских учреждений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, необходимо осуществлять перевозки в рабочие дни - в соответствии с графиками движения; в праздничные и выходные дни - возможно уменьшение количеству общественного транспорта на маршрутах, в зависимости от пассажиропотока.

Перевозчики в свою очередь отметили, что в период работы в условиях карантина значительно снизился пассажиропоток, что в свою очередь привело к ухудшению финансово-экономической ситуации транспортных предприятий. При таких условиях проблематично содержание подвижного состава в технически исправном состоянии.

Также Сергей Яковенко призвал перевозчиков усилить контроль за соблюдением водителями расписания движения (особенно в вечернее время), проведением дезинфекции салонов общественного транспорта, работой GPS-приборов.

Главный специалист отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай Гиценко довел до сведения присутствующих письмо Сумского городского отдела управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области о необходимости приведения транспортных средств и газобаллонного оборудования в надлежащее техническое состояние, обеспечение их исправными огнетушителями и проведения с водителями общественного транспорта инструктажей о порядке действий при возникновении пожара, пишет сайт мэрии.