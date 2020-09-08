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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:091078

На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 30 декабря в Сумской области 40305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 135 человека (Сумы - 77, Конотоп - 10, Ахтырка – 1, Белопольский район – 10, Бурынский район – 19, Конотопский р-н - 7, Ахтырский – 3, Путивльский – 1, Середина-Будский – 2, Сумской р-н - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 524 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Путивльский район – 2, Сумы, Конотоп, Ахтырка, Глухов – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 33908 человек, из них за минувшие сутки - 623 (Сумы - 103, Шостка - 21, Конотоп – 64, Ромни - 73, Ахтырка – 64, Глухов – 10, Лебедин - 39, Белопольский р-н – 8, Великописаревский - 5, Глуховский – 6, Конотопский – 18, Кролевецкий – 51, Лебединский р-н - 4, Липоводолинский р-н - 10, Ахтырский р-н - 32, Путивльский – 5, Роменский р-н - 43, Сумской р-н - 22, Тростянецкий р-н - 36, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 5).

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