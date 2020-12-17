Сумські патрульні нагадують батькам про безпеку дітей під час канікул Батьки, подбайте про те, щоби відпочинок ваших дітей під час зимових канікул був безпечним.

Нещодавно патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Римського Корсакова зникла 8-річна дівчинка. За лічені хвилини вартові порядку приїхали на місце події. Мама малечі, яка зникла, була в розпачі. Вона розповіла, що її дочка гралася з подружкою, але зараз її ніде немає.

Патрульні оглянули всю прилеглу територію, але дівчинки ніде не було. Далі з’ясувалося, що й подружки, з якою вона гралася, теж вдома не було. Лише тоді заявниця припустила, що дівчата можуть бути на вулиці Прокоф’єва. Саме там проживав батько однієї з дівчат. На щастя, там їх і знайшли.

Але ж уявіть лишень, що дві малолітні дівчинки майже дві години йшли темними вулицями міста, без супроводу дорослих. Ба більше, не попередивши нікого з дорослих про свої наміри. Для дівчат це була така собі "пригода". Добре, що зі щасливим кінцем.

Тож нагадуємо:

- не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;

- контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;

- якщо дітей доводиться залишати вдома самих — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;

- відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;

- закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

- не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники в легкодоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки;

- наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я й життя;

- застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.

Бережіть себе та своїх рідних!

Патрульна поліція Сумської області