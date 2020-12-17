Сумські патрульні нагадують батькам про безпеку дітей під час канікул

Нещодавно патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Римського Корсакова зникла 8-річна дівчинка. За лічені хвилини вартові порядку приїхали на місце події. Мама малечі, яка зникла, була в розпачі. Вона розповіла, що її дочка гралася з подружкою, але зараз її ніде немає.
Патрульні оглянули всю прилеглу територію, але дівчинки ніде не було. Далі з’ясувалося, що й подружки, з якою вона гралася, теж вдома не було. Лише тоді заявниця припустила, що дівчата можуть бути на вулиці Прокоф’єва. Саме там проживав батько однієї з дівчат. На щастя, там їх і знайшли.
Але ж уявіть лишень, що дві малолітні дівчинки майже дві години йшли темними вулицями міста, без супроводу дорослих. Ба більше, не попередивши нікого з дорослих про свої наміри. Для дівчат це була така собі "пригода". Добре, що зі щасливим кінцем.
Тож нагадуємо:
- не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;
- контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;
- якщо дітей доводиться залишати вдома самих — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;
- відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;
- закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;
- не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники в легкодоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки;
- наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я й життя;
- застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.
Бережіть себе та своїх рідних!
Патрульна поліція Сумської області