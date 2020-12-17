Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03194

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе

29 декабря в 19:01, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании бани и летней кухни под одной крышей по ул. Соловьиная в с. Коровинцы Недригайловского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена облицовка стен и потолка на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения, а также на гараж с автомобилем и жилой дом, расположенные рядом. Одновременно с тушением пожарные откатили автомобиль из гаража, тем самым спася его от уничтожения.

В 19:39 возгорание локализовали, а в 19:54 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество

Новости

На Сумщине 135 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:09
Механизма нет: средства, потраченные на лечение COVID-19 в стационаре, сумчанам вернуть не получится
Сегодня 12:53
Какая погода ждет сумчан в новогоднюю ночь?
Сегодня 12:42
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 12:03
В Сумах подвели итоги выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства
Сегодня 12:01
Сумські патрульні нагадують батькам про безпеку дітей під час канікул
Сегодня 11:33
В Сумах не запланировали деньги на проекты общественного бюджета в 2021 году (видео)
Сегодня 11:20
В 2021 году на сумскую медицину запланировали почти 165 млн грн (видео)
Сегодня 10:41
Сумские копы задержали автоворов
Сегодня 09:52
Сумская теннисистка выиграла турнир в Киеве
Сегодня 09:03
Тростянец победил в конкурсе Евросоюза и получит 5 млн грн на развитие туризма
Сегодня 08:40
В Сумской областной краеведческий музей вернулась после реставрации уникальная находка
Сегодня 08:09
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.