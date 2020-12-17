На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе 29 декабря в 19:01, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании бани и летней кухни под одной крышей по ул. Соловьиная в с. Коровинцы Недригайловского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена облицовка стен и потолка на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения, а также на гараж с автомобилем и жилой дом, расположенные рядом. Одновременно с тушением пожарные откатили автомобиль из гаража, тем самым спася его от уничтожения.

В 19:39 возгорание локализовали, а в 19:54 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.