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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27168

У Сумах проведуть аукціони на продовження оренди нерухомого майна

На початку січня наступного року у Сумах вперше відбудуться електронні аукціони на продовження договорів оренди нерухомого майна.

Організовує такі Департамент забезпечення ресурсних платежів, відповідно до чинного законодавства.

Заплановані е-торги по нежитловим приміщенням:

6 січня

  • пл. Покровська (сквер біля Альтанки), площею 9,8 м2

12 січня

  • пл. Покровська, 11А, площею 76,5 м2
  • вул. Романа Атаманюка, 49А, площею 133,7 м2
  • вул. Нижньохолодногірська, 8, площею 2,0 м2
  • вул. Римського-Корсакова, 5, (димова труба)
  • вул. Герасима Кондратьєва, 157, площею 50,0 м2

13 січня

  • вул. Воскресенська, 8Г, площею 79,8 м2

Торги можуть бути проведені у трьох форматах в залежності, якщо не буде визначено переможця: електронний аукціон, аукціон зі зниженням стартової орендної плати, аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

Чинний орендар приміщень має переважне право на продовження такого договору оренди, яке реалізується шляхом його участі в аукціоні за умови, що він зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

Для кожного лота та формату аукціону визначаються розміри стартової орендної плати, а також гарантійні внески – для чинного орендаря та для потенційного орендаря окремо. Також потрібно буде сплатити реєстраційний внесок.

Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону – 1%.

Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною системою для кожного аукціону окремо з 19:30 до 20:30, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною системою для кожного аукціону окремо з 16:15 до 16:45 дня проведення електронного аукціону.

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та Регламентом роботи електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».

Більш детальну інформацію можна отримати у Департаменті забезпечення ресурсних платежів за адресою: м.Суми, вул. Садова, 33, тел./факс (0542) 700-404, е-mail: dresurs@smr.gov.ua.

Контактна особа: Ірина СІРЕНКО, тел. (0542) 700-413.

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