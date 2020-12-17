Механизма нет: средства, потраченные на лечение COVID-19 в стационаре, сумчанам вернуть не получится

Сейчас в Украине такого механизма нет, отметил во время брифинга начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.
«Полтора месяца назад был пик заболеваемости. И некоторые пациенты докупали в соответствии с протоколом лекарства. А заведение эти лекарства получало позже. Такие проблемы были. Относительно механизма возмещения - на сегодня нет такого механизма», - говорит Сергей Бутенко.
По словам Бутенко, так же невозможно возместить средства, если человек лечился дома амбулаторно, пишет Суспільне.