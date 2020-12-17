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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38245

На Сумщине будут судить двух чиновников за завладение 600 тыс. грн бюджетных средств

Шосткинской местной прокуратурой утвержден и 29 декабря направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшего директора управления жилищно-коммунального хозяйства и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия городского совета, преступные действия которых нанесли государственным интересам материальный ущерб на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, 17 декабря 2018 года между указанными лицами и обществом с ограниченной ответственностью заключен трехсторонний договор на капитальный ремонт автогидроподъемника на базе автомобиля «ЗИЛ 130». Уже 20 декабря, достоверно понимая, что работы по объекту выполнены не в полном объеме и не подлежат принятию, в то время начальник управления подписал акт выполненных работ, составленный директором общества. Свою подпись также поставил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия. Поэтому на счет общества перечислено 594510 грн бюджетных средств в качестве полной оплаты за якобы выполненную работу.

Однако согласно проведенной экспертизы, автогидроподъемник на базе автомобиля «ЗИЛ-130» находится в технически неисправном и неработоспособном состоянии, поскольку капитальный ремонт вообще не был проведен.

Досудебное следствие в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которое якобы выполняло ремонтные работы, продолжается.

Противоправную деятельность лиц разоблачены криминальной полицией Шосткинского отдела полиции ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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