В ДТП на Сумщине пострадали двое полицейских Происшествие произошло сегодня утром, в 5:40 на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района.

В результате столкновения служебного автомобиля «Рено Дастер» и грузовика пострадали двое правоохранителей.

На место аварии выехали бригада «скорой помощи» и следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области.

Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.

Работники Управления кадрового обеспечения ГУНП области, Управления внутренней безопасности и Государственного бюро расследований начали проверки причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.