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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40313

В ДТП на Сумщине пострадали двое полицейских

Происшествие произошло сегодня утром, в 5:40 на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района.

В результате столкновения служебного автомобиля «Рено Дастер» и грузовика пострадали двое правоохранителей.

На место аварии выехали бригада «скорой помощи» и следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции. Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области.

Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.

Работники Управления кадрового обеспечения ГУНП области, Управления внутренней безопасности и Государственного бюро расследований начали проверки причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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