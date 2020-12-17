Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Владимира Руденко Сотрудники Сумского отдела полиции и ювенальной превенции устанавливают местонахождение 16-летнего юноши, который 28 декабря ушел из дома, и до сих пор в круг семьи не вернулся.

Правоохранители и родственники разыскивают Владимира Руденко и надеются на помощь общественности.

На вид парню 15-17 лет, ростом 175 - 180 см, худощавого телосложения. У него серые глаза и светло-русые короткие волосы.

Одет в черное пальто и синие джинсы, на голове имеет черную шапку, обут в кроссовки серого цвета с белой подошвой.

Полицейские разыскивают молодого человека и обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вы имеете информацию, которая поможет в поисках Владимира, сообщите об этом в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефонам: (0542) 66-72-04, (050) 30-72-005, (050) 40-73-102, или по спецлинии полиции «102».

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.