Вакцины от COVID-19 в феврале должны приехать в Украину. Что их ждет в Сумах? В Украину в феврале должны поставить первые вакцины от коронавируса.

Долгое время их можно хранить только при температуре -80°С, для чего нужны специальные холодильные шкафы. На брифинге начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказал, как их будут хранить в Сумах.

По его словам, в течение 5-ти дней до момента использования вакцину можно хранить при температуре от +3 до +8 градусов, то есть в обычном холодильнике. -80°С надо, если требуется более длительное хранение.

«Сейчас разрабатывается логистический алгоритм, как поставлять эти вакцины, чтобы в течение 5 дней они были использованы. Ведь холодильного оборудования, которое могло бы дольше сохранять вакцину, очень мало в области», - отметил г-н Бутенко.

Суспільне поинтересовалось у директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского, какое количество вакцины можно будет хранить более 5 дней, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация.

«Есть один новый шкаф на 94 литра и еще один старый на 100 литров. Если постараться, можно в новый поместить 1200 вакцин. Приезжали настраивать новый, я лично проверял, она держит -85 градусов. Предыдущий шкаф до 80. Еще есть большая холодильная камера в подвале, в которой можно хранить большое количество вакцины, но она не держит больших минусов, то есть там не более 5 дней», - рассказал Владимир Збаражский.

Если удастся хорошо продумать все логистические моменты, говорит директор лабораторного центра, проблем с хранением вакцины не будет.