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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26161

Трое сумских футзалистов - в символической сборной «Востока» Экстра-лиги

Подведены итоги голосования за звезд уходящего года.

Параллельно Ассоциация футзала Украины проводила опрос среди болельщиков и тренеров и решили сформировать две сборных, чтобы свой выбор отдельно сделали поклонники этого вида спорта, а также главные тренеры команд Экстра-лиги.

Голосование тренеров

Сборная Запада

вратари:

Владимир Кардаш («Ураган»)

Илья Бакинский («Кардинал-Ривне»)

универсалы:

«Ураган»: Даниил Абакшин, Ярослав Лебидь

«Энергия»: Тарас Кузь, Олег Легендзевич

«ИнБев»: Роман Бакум, Максим Чеберяк

«Сокол»: Андрей Хамдамов, Владислав Первеев

«Кардинал-Ривне»: Анатолий Милинький, Александр Бондарь

Сборная Востока

вратари:

Александр Сухов («ХИТ»)

Кирилл Ципун («Продэксим»)

универсалы:

«Продексим»: Михаил Зварич, Петр Шотурма

«Монолит-Viva Cup»: Дмитрий Бондарь, Илья Терентьев

«ДЕ ТРЕЙДИНГ»: Евгений Юнаков, Анатолий Доманский

АФФК «Сумы»: Василий Кефа, Андрей Цилык

«ХИТ»: Александр Педяш, Сергей Журба

Голосование болельщиков

Сборная Запада

«Ураган»: Николай Микитюк, Даниил Абакшин

«Энергия»: Тарас Кузь, Марьян Пелех

«ИнБев»: Роман Бакум, Денис Бланк

«Сокол»: Андрей Хамдамов, Владислав Первеев

«Кардинал-Ривне»: Максим Мануйленко, Роман Горпинич

Сборная Востока

«Продэксим»: Михаил Зварич, Петр Шотурма

«Монолит-Viva Cup»: Дмитрий Бондарь, Владислав Сорокин

«ДЕ ТРЕЙДИНГ»: Евгений Юнаков, Анатолий Доманский

АФФК «Сумы»: Виталий Катеринин, Василий Кефа

«ХИТ»: Александр Педяш, Орест Боргун

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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