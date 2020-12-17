Трое сумских футзалистов - в символической сборной «Востока» Экстра-лиги

Параллельно Ассоциация футзала Украины проводила опрос среди болельщиков и тренеров и решили сформировать две сборных, чтобы свой выбор отдельно сделали поклонники этого вида спорта, а также главные тренеры команд Экстра-лиги.
Голосование тренеров
Сборная Запада
вратари:
Владимир Кардаш («Ураган»)
Илья Бакинский («Кардинал-Ривне»)
универсалы:
«Ураган»: Даниил Абакшин, Ярослав Лебидь
«Энергия»: Тарас Кузь, Олег Легендзевич
«ИнБев»: Роман Бакум, Максим Чеберяк
«Сокол»: Андрей Хамдамов, Владислав Первеев
«Кардинал-Ривне»: Анатолий Милинький, Александр Бондарь
Сборная Востока
вратари:
Александр Сухов («ХИТ»)
Кирилл Ципун («Продэксим»)
универсалы:
«Продексим»: Михаил Зварич, Петр Шотурма
«Монолит-Viva Cup»: Дмитрий Бондарь, Илья Терентьев
«ДЕ ТРЕЙДИНГ»: Евгений Юнаков, Анатолий Доманский
АФФК «Сумы»: Василий Кефа, Андрей Цилык
«ХИТ»: Александр Педяш, Сергей Журба
Голосование болельщиков
Сборная Запада
«Ураган»: Николай Микитюк, Даниил Абакшин
«Энергия»: Тарас Кузь, Марьян Пелех
«ИнБев»: Роман Бакум, Денис Бланк
«Сокол»: Андрей Хамдамов, Владислав Первеев
«Кардинал-Ривне»: Максим Мануйленко, Роман Горпинич
Сборная Востока
«Продэксим»: Михаил Зварич, Петр Шотурма
«Монолит-Viva Cup»: Дмитрий Бондарь, Владислав Сорокин
«ДЕ ТРЕЙДИНГ»: Евгений Юнаков, Анатолий Доманский
АФФК «Сумы»: Виталий Катеринин, Василий Кефа
«ХИТ»: Александр Педяш, Орест Боргун